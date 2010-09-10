Сообщение zevc » Вчера, 18:05

Присоединили лоджию к комнате, все официально, отопление вывели на электрический теплый пол. Сейчас комфортно, но что-то мне подсказывает, что летом будет жарко. Думаю кондиционер поставить, как он, будет справляться с лоджией или нет? Там все же очень солнечно.