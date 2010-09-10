Лечение деревьев

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Лечение деревьев

Сообщение zevc » Вчера, 18:12

От чего на деревьях могут появляться наросты? Заметили, что выросли они на вишнях в нашем саду, причем только на них. На состояние дерева наросты никак не влияют, цветут они все так же, но выглядит очень некрасиво. Надо лечить, не надо? Что это вообще?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Лечение деревьев

Сообщение klonik » Вчера, 19:56

Не хочу вас пугать, но это может быть что угодно. Чаще всего наросты являются результатом грибковой инфекции - по ссылке можно посмотреть, какие инфекции характерны для вишни. Опасность в том, что заболевание легко передается и другим косточковым. Инфекция поражает деревья постепенно, всегда хорошо не будет – вполне возможно, что в следующем году уже все.
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