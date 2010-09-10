Сообщение zevc » Вчера, 18:12

От чего на деревьях могут появляться наросты? Заметили, что выросли они на вишнях в нашем саду, причем только на них. На состояние дерева наросты никак не влияют, цветут они все так же, но выглядит очень некрасиво. Надо лечить, не надо? Что это вообще?