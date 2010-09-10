Работы над сайтом
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Работы над сайтом
Здравствуйте, у меня есть старый сайт, который можно сказать не работает. Не знаю даже, что с ним делать. Жалко вообще его забрасывать так как все равно это работа и деньги. Может, вы мне что-то подскажите, дадите какой-нибудь совет?
Re: Работы над сайтом
Добрый день, я вам могу порекомендовать обратиться в компанию «Аспро» https://aspro.ru . В компании работают квалифицированные специалисты, которые смогут вам перезапустить старый сайт или создадут новый на готовом решении «Аспро». По крайней мере вы в этой компании сможете найти минимально необходимый для старта комплекс работ в одной услуге. По стоимости все оптимально, можно себе позволить если у вас есть бизнес. Если вы обратитесь в эту компанию, то получите базовую настройку сайта. В принципе очень удобно и для бизнеса я считаю отличный вариант. Хочу отметить, что лучше обратиться к профессионалам. Чем вот как у вас, вроде есть сайт, а никаких функциональных решений у него нет.
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