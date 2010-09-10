Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Здравствуйте, у меня есть старый сайт, который можно сказать не работает. Не знаю даже, что с ним делать. Жалко вообще его забрасывать так как все равно это работа и деньги. Может, вы мне что-то подскажите, дадите какой-нибудь совет?