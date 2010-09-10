Товары из ИКЕА
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Товары из ИКЕА
Добрый день! Подскажите, где сейчас можно купить Икеа реально шведского качества? Просто все то, что представлено сейчас на российском рынке по качеству меня не устраивает. Очень хочется мне оригинальную продукцию. Может, есть какая-то возможность приобрести как-то из-за рубежа?
Re: Товары из ИКЕА
Здравствуйте, я не так давно познакомилась с сервисом Velor express https://velor-express.com/item-categories/ikea . Я несколько раз через него заказывала Икеа. Конечно, приходится ждать пока доставят. Но так, продукция реально хорошего качества и не по высокой цене. Доставка в Россию осуществляется, поэтому смело можете обращаться. Ассортимент очень большой, есть все что раньше было в обычных магазинах Икеа. Очень удобно на самом деле, что есть такая возможность и можно заказать из-за границ. Отмечу, что сервис может доставить не только продукцию Икеа, но и другие бренды. Если вам интересно, то переходите по ссылке и подробнее знакомьтесь с ассортиментом и условиями этого сервиса. Все равно больше выгоднее и надежнее сервиса сейчас вы не найдете.
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