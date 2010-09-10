Сообщение klonik » Сегодня, 13:24

Добрый день! Подскажите, где сейчас можно купить Икеа реально шведского качества? Просто все то, что представлено сейчас на российском рынке по качеству меня не устраивает. Очень хочется мне оригинальную продукцию. Может, есть какая-то возможность приобрести как-то из-за рубежа?