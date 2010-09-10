Где купить?

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Где купить?

Сообщение Шапошникова » 08 апр 2025, 15:41

Где можно купить онлайн продукцию IEK?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Где купить?

Сообщение Радищева » Сегодня, 17:55

Ей торгуют онлайн в магазине https://www.skm-electro.ru/ Цены там низкие так как у компании поставщика прямые поставки электрооборудования. Это СКМ-ЭЛЕКТРО – инжиниринговая компания известная. О наличии товара можно узнать по номеру 8 800 555 05 74
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