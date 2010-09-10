SMM продвижение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2521
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

SMM продвижение

Сообщение zevc » Сегодня, 10:53

Здравствуйте! На работе подвели к мысли, что пора заказать профессиональное продвижение в соцсетях, но я совсем не знаю, как это работает. С чего начать, нужно ли брать сразу полный пакет услуг или выбирать поэтапно?
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