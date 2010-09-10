SMM продвижение
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SMM продвижение
Здравствуйте! На работе подвели к мысли, что пора заказать профессиональное продвижение в соцсетях, но я совсем не знаю, как это работает. С чего начать, нужно ли брать сразу полный пакет услуг или выбирать поэтапно?
Re: SMM продвижение
Здравствуйте! Начинать лучше с анализа твоих целей и задач. Если ты только тестируешь потенциал соцсетей, можно взять базовые услуги, а потом их расширить. Но для максимального эффекта лучше сразу заказать услуги smm "под ключ". Специалисты подберут нужный формат, составят контент-план и запустят продвижение. Это оптимальный вариант для результата без лишней нервотрёпки.
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