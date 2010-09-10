Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2521
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:49

Хочу больше узнать о форумах, где программисты и специалисты по безопасности делятся идеями, обсуждают проекты, обучают других. Есть ли проверенная платформа, рекомендованная для новичков?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2519
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:09

Да, есть отличный форум - Lolzteam. Это сообщество славится своим богатым контентом на тему IT, от хакерских трюков до программирования и безопасности. Посмотри статью по адресу https://izjum.ru/forum-lolzteam-chto-et ... -uchastie/ . Там всё толково расписано - как зарегистрироваться и что полезного можно найти. Я изучала раздел для начинающих пользователей и нашла много интересного, но старайся сразу соблюдать правила и следить за безопасностью.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя