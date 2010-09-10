Подскажите
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Подскажите
Хочу больше узнать о форумах, где программисты и специалисты по безопасности делятся идеями, обсуждают проекты, обучают других. Есть ли проверенная платформа, рекомендованная для новичков?
Re: Подскажите
Да, есть отличный форум - Lolzteam. Это сообщество славится своим богатым контентом на тему IT, от хакерских трюков до программирования и безопасности. Посмотри статью по адресу https://izjum.ru/forum-lolzteam-chto-et ... -uchastie/ . Там всё толково расписано - как зарегистрироваться и что полезного можно найти. Я изучала раздел для начинающих пользователей и нашла много интересного, но старайся сразу соблюдать правила и следить за безопасностью.
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