Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте дамы! Столкнулась с неприятной ситуацией: после ремонта затопило квартиру. Как лучше всего оценить ущерб и потребовать компенсацию у подрядчиков?
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