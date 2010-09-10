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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2521 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:50 Здравствуйте дамы! Столкнулась с неприятной ситуацией: после ремонта затопило квартиру. Как лучше всего оценить ущерб и потребовать компенсацию у подрядчиков? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2522 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:50 Для точной оценки повреждений и составления акта для страховой компании или привлечения к ответственности, можно обратиться за помощью к экспертам, которые проводят независимые оценки ущерба. На сайте https://строительныеэксперты.рф вы найдёте профессионалов, которые смогут объективно зафиксировать все повреждения и подсчитать возможные убытки. Это работает как основа для последующего урегулирования спора и получения компенсации. Вернуться к началу

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