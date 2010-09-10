Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Пожалуйста, расскажите, где можно посмотреть кольца с бриллиантами? Может, посоветуете какого-то производителя? Никогда не сталкивались с такими приобретениями.
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