Сообщение klonik » Сегодня, 11:33

Недавно купила подержанный экскаватор и теперь ищу хороший сервис для его ремонта. Хочется, чтобы была гарантия на работу и выезд специалистов прямо на объект. Кто-нибудь знает, где такое предлагают?