Подскажите
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Подскажите
Недавно купила подержанный экскаватор и теперь ищу хороший сервис для его ремонта. Хочется, чтобы была гарантия на работу и выезд специалистов прямо на объект. Кто-нибудь знает, где такое предлагают?
Re: Подскажите
Привет! Мы с коллегами часто обращаемся в сервис, который выезжает прямо к нам на объект для ремонта спецтехники. Нашли его по ссылке: https://spectransservice.ru/ и ни разу не пожалели. Исполнители приезжают быстро, делают всё аккуратно и с гарантией. Очень удобно, особенно когда времени на транспортировку машины в сервис нет. Советую обратить внимание!
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