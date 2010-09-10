Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2525
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:33

Недавно купила подержанный экскаватор и теперь ищу хороший сервис для его ремонта. Хочется, чтобы была гарантия на работу и выезд специалистов прямо на объект. Кто-нибудь знает, где такое предлагают?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2524
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:43

Привет! Мы с коллегами часто обращаемся в сервис, который выезжает прямо к нам на объект для ремонта спецтехники. Нашли его по ссылке: https://spectransservice.ru/ и ни разу не пожалели. Исполнители приезжают быстро, делают всё аккуратно и с гарантией. Очень удобно, особенно когда времени на транспортировку машины в сервис нет. Советую обратить внимание!
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