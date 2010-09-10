Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2524
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:32

Здравствуйте! У меня всегда были проблемы с зубами, и я уже устала от походов к стоматологу. В статье есть советы, как улучшить ситуацию и не довести зубы до кариеса?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2525
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:26

Конечно! В статье подробно разбираются не только причины, но и способы профилактики. Там дают советы по использованию правильных зубных паст и щёток, объясняют, как правильно питаться для укрепления эмали и избегать кариеса. Всё это может значительно сократить твои визиты к стоматологу. Ознакомься с материалом здесь: https://www.softo-mir.ru/sekrety-lechen ... osledstvij , уверенна, найдёшь для себя много полезного.
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