Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! У меня всегда были проблемы с зубами, и я уже устала от походов к стоматологу. В статье есть советы, как улучшить ситуацию и не довести зубы до кариеса?
Re: Подскажите
Конечно! В статье подробно разбираются не только причины, но и способы профилактики. Там дают советы по использованию правильных зубных паст и щёток, объясняют, как правильно питаться для укрепления эмали и избегать кариеса. Всё это может значительно сократить твои визиты к стоматологу. Ознакомься с материалом здесь: https://www.softo-mir.ru/sekrety-lechen ... osledstvij , уверенна, найдёшь для себя много полезного.
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