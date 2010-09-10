Салфетки
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Салфетки
Добрый день! А вы используете салфетки для сервировки продуктов? Впервые увидела такие салфетки и очень удивлена была. Почему вообще я о них раньше не знала и использовала. Кто пробовал, мне очень хочется насчет их узнать ваше мнение.
Re: Салфетки
Здравствуйте, я давно уже использую салфетки для сервировки посуды. При чем не только во время какого-нибудь торжества, но и просто в быту. Потому что это действительно очень удобно получается и выгодно. Так как помогает организовать гигиеничное хранение продуктов в холодильнике, впитывает излишнюю влагу и запахи, быстро утилизируется. Я только положительно отзываюсь о таких салфетках. Всем девчонкам рекомендую их купить, если вы еще ни разу их не пробовали. Потому что ни с какими другими салфетками их не сравнить. Тем более универсальные бумажные салфетки для сервировки — они не растворяются в воде, не оставляют ворсинок и безопасны в использовании. Мне кажется, любая хозяйка будет рада таким приспособлениям на кухне.
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