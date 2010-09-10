Сообщение klonik » Сегодня, 10:46

Добрый день! А вы используете салфетки для сервировки продуктов? Впервые увидела такие салфетки и очень удивлена была. Почему вообще я о них раньше не знала и использовала. Кто пробовал, мне очень хочется насчет их узнать ваше мнение.