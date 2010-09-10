Мебель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Мебель
Всем привет! Я не знаю куда обратиться, в какую компанию. Мне нужна мебель по моему эскизу в частный дом. В продаже нужную мне я не нашла и поэтому хочу заказать. Только вот кто может взяться за мой проект не знаю. Если подскажите, я вам буду очень признательна за информацию.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей