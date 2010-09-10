Мебель
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Мебель
Всем привет! Я не знаю куда обратиться, в какую компанию. Мне нужна мебель по моему эскизу в частный дом. В продаже нужную мне я не нашла и поэтому хочу заказать. Только вот кто может взяться за мой проект не знаю. Если подскажите, я вам буду очень признательна за информацию.
Re: Мебель
Привет, мебельная фабрика LAVKA занимается изготовление мебели по эскизам. Вы обратитесь к ним, я думаю они вам помогут обзавестись качественной и стильной мебелью. Именно эта мебельная фабрика делает мебель, какую хочет клиент, без ограничений. Я к ним тоже обращалась, мне нужен был необычный шкаф в прихожую, и я могу вам с уверенностью сказать, что они используют материалы и фурнитуру проверенных производителей. Используют современные технологии в проектировании и производстве. Очень понравилось, что они помогают в выборе клиентам и проявить индивидуальность. Гарантируют высокое качество мебели. Так что можете смело обращаться в эту компанию. Думаю, вы получите именно тот результат, который ожидаете.
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