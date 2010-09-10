Сообщение klonik » Сегодня, 12:12

Всем привет! Я не знаю куда обратиться, в какую компанию. Мне нужна мебель по моему эскизу в частный дом. В продаже нужную мне я не нашла и поэтому хочу заказать. Только вот кто может взяться за мой проект не знаю. Если подскажите, я вам буду очень признательна за информацию.