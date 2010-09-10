Сообщение klonik » Сегодня, 13:26

Подскажите, нам на производство нужен вихревой насос хорошего качества. Где его можно приобрести, чтобы прослужил долго и не доставлял никаких проблем? Буду очень рада есть подскажите магазин или компанию, где представлено такое оборудование. Все-таки хочется купить у надежного поставщика.