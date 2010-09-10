Где картинки лучше генерировать?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Где картинки лучше генерировать?

Сообщение Fabos » Сегодня, 16:33

Я решил заняться арбитражем трафика. И мне надо делать уникальные рекламные креативы, чтобы всё было красиво и успешно. Но у меня проблема сделать годные картинки в том же фотошопе и ему подобным программам. Я вот подумал, а может к нейросети какой-то обратиться, пусть она мне изображения создаёт. А какие нейронки умеют хорошо клепать картинки?
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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: Где картинки лучше генерировать?

Сообщение Magistral » Сегодня, 16:48

Отлично подойдут Midjourney или DALL·E. Они создают качественные изображения по текстовому описанию. Просто пишешь, что нужно, и нейросеть выдаёт несколько вариантов. Особенно круто то, что можно уточнять детали: "сделай фон мягче" или "добавь больше синего".
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