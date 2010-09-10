Где картинки лучше генерировать?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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Где картинки лучше генерировать?
Я решил заняться арбитражем трафика. И мне надо делать уникальные рекламные креативы, чтобы всё было красиво и успешно. Но у меня проблема сделать годные картинки в том же фотошопе и ему подобным программам. Я вот подумал, а может к нейросети какой-то обратиться, пусть она мне изображения создаёт. А какие нейронки умеют хорошо клепать картинки?
Re: Где картинки лучше генерировать?
Отлично подойдут Midjourney или DALL·E. Они создают качественные изображения по текстовому описанию. Просто пишешь, что нужно, и нейросеть выдаёт несколько вариантов. Особенно круто то, что можно уточнять детали: "сделай фон мягче" или "добавь больше синего".
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