Сообщение Fabos » Вчера, 16:33

Я решил заняться арбитражем трафика. И мне надо делать уникальные рекламные креативы, чтобы всё было красиво и успешно. Но у меня проблема сделать годные картинки в том же фотошопе и ему подобным программам. Я вот подумал, а может к нейросети какой-то обратиться, пусть она мне изображения создаёт. А какие нейронки умеют хорошо клепать картинки?