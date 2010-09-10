Где картинки лучше генерировать?
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Где картинки лучше генерировать?
Я решил заняться арбитражем трафика. И мне надо делать уникальные рекламные креативы, чтобы всё было красиво и успешно. Но у меня проблема сделать годные картинки в том же фотошопе и ему подобным программам. Я вот подумал, а может к нейросети какой-то обратиться, пусть она мне изображения создаёт. А какие нейронки умеют хорошо клепать картинки?
Re: Где картинки лучше генерировать?
Отлично подойдут Midjourney или DALL·E. Они создают качественные изображения по текстовому описанию. Просто пишешь, что нужно, и нейросеть выдаёт несколько вариантов. Особенно круто то, что можно уточнять детали: "сделай фон мягче" или "добавь больше синего".
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
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Re: Где картинки лучше генерировать?
Такую работу с помощью нейросетей делать гораздо проще, разумеется. Я сам немного в другой сфере работаю, в СММ. И в мою задачу тоже входит креативить как с текстом, так и с картинками. И если с текстом мне Deepseek помогает, достаточно интересно умеет тексты писать, то для того, чтоб получить качественные изображения я использую генератор картинок нейросетью https://pr-cy.ru/ai-image-generator/. Главное написать подробнее, что ты хочешь получить в конечном итоге.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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