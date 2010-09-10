Где картинки лучше генерировать?

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Где картинки лучше генерировать?

Сообщение Fabos » Вчера, 16:33

Я решил заняться арбитражем трафика. И мне надо делать уникальные рекламные креативы, чтобы всё было красиво и успешно. Но у меня проблема сделать годные картинки в том же фотошопе и ему подобным программам. Я вот подумал, а может к нейросети какой-то обратиться, пусть она мне изображения создаёт. А какие нейронки умеют хорошо клепать картинки?
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Magistral
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 13:12

Re: Где картинки лучше генерировать?

Сообщение Magistral » Вчера, 16:48

Отлично подойдут Midjourney или DALL·E. Они создают качественные изображения по текстовому описанию. Просто пишешь, что нужно, и нейросеть выдаёт несколько вариантов. Особенно круто то, что можно уточнять детали: "сделай фон мягче" или "добавь больше синего".
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Где картинки лучше генерировать?

Сообщение Anatup » Сегодня, 11:59

Такую работу с помощью нейросетей делать гораздо проще, разумеется. Я сам немного в другой сфере работаю, в СММ. И в мою задачу тоже входит креативить как с текстом, так и с картинками. И если с текстом мне Deepseek помогает, достаточно интересно умеет тексты писать, то для того, чтоб получить качественные изображения я использую генератор картинок нейросетью https://pr-cy.ru/ai-image-generator/. Главное написать подробнее, что ты хочешь получить в конечном итоге.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Re: Где картинки лучше генерировать?

Сообщение Upellesin » Сегодня, 12:39

Если нужен полный контроль, ставь Stable Diffusion на компьютер. Там куча настроек: от стиля до поз персонажей. Правда, придётся повозиться с установкой. Для новичков есть онлайн-версии типа Leonardo.AI.
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