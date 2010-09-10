Бытовая техника Аско

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2529
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бытовая техника Аско

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Привет! Недавно наткнулась на рекламу в соцсетях о суперскидках на бытовую технику. Очень заинтересовала возможность приобрести что-то недорого. Подскажите, это замануха или стоит попробовать, и как вообще лучше подходить к покупкам техники с выгодой, особенно если можно что-то получить с гарантией?
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