Сообщение zevc » 44 минуты назад

Привет! Недавно наткнулась на рекламу в соцсетях о суперскидках на бытовую технику. Очень заинтересовала возможность приобрести что-то недорого. Подскажите, это замануха или стоит попробовать, и как вообще лучше подходить к покупкам техники с выгодой, особенно если можно что-то получить с гарантией?