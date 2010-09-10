Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации, когда нужно срочно заменить вышедшее из строя европейское оборудование? Старые каналы поставок больше недоступны, а производство простаивает. Есть ли решение этой проблемы?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Как специалист по закупкам могу сказать, что импорт промышленного оборудования в Россию сейчас действительно требует новых подходов. Мы успешно решили аналогичную проблему через поиск альтернативных производителей в дружественных странах. Существуют надёжные поставщики, которые помогают не только найти аналоги европейского оборудования, но и организуют его доставку с полным таможенным оформлением.
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