Сообщение klonik » Сегодня, 11:51

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации, когда нужно срочно заменить вышедшее из строя европейское оборудование? Старые каналы поставок больше недоступны, а производство простаивает. Есть ли решение этой проблемы?