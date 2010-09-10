Сообщение klonik » Сегодня, 11:57

Привет! Подскажите, пожалуйста, где можно купить хорошие норковые шубы? Хочу обновить гардероб к зиме, но не уверена, где лучше всего остановиться на выборе. Такие шубы ведь нужно подбирать тщательно, чтобы и тепло было, и выглядело роскошно. Может, есть какие-то рекомендации?