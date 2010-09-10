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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2533 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Установка кондиционера Цитата Сообщение zevc » Вчера, 19:22 Установка кондиционеров - важный шаг к комфортному проживанию в Тюмени. Я нашла информацию о компании, которая занимается этим вопросом профессионально и оперативно. Зайдите на сайт http://дельта-сервис72.рф . У них можно оформить установку кондиционеров уже в день обращения, что крайне удобно, если вы спешите. Специалисты доступно объяснят, какая модель будет идеальна для вашего пространства, и уложат всё в сроки. Кроме того, их опыт гарантирует, что оборудование будет работать надежно, без неприятных сюрпризов. Вернуться к началу

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