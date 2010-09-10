Установка кондиционера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Установка кондиционера
Друзья, подскажите, как обстоят дела с кондиционированием в Тюмени? Хочется сделать всё быстро и без проблем. Какие компании могут помочь в этом вопросе?
Re: Установка кондиционера
Установка кондиционеров - важный шаг к комфортному проживанию в Тюмени. Я нашла информацию о компании, которая занимается этим вопросом профессионально и оперативно. Зайдите на сайт http://дельта-сервис72.рф . У них можно оформить установку кондиционеров уже в день обращения, что крайне удобно, если вы спешите. Специалисты доступно объяснят, какая модель будет идеальна для вашего пространства, и уложат всё в сроки. Кроме того, их опыт гарантирует, что оборудование будет работать надежно, без неприятных сюрпризов.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость