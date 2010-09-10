Сообщение klonik » 40 минут назад

Добрый день! Планирую вакцинацию ребёнка от гепатита А перед поездкой на море. В интернете много противоречивой информации, и я запуталась. Какую вакцину выбрать и где лучше делать прививку? Нужна помощь опытных мам!