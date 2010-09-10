Детская клиника

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2534
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Детская клиника

Сообщение klonik » Вчера, 18:43

Добрый день! Планирую вакцинацию ребёнка от гепатита А перед поездкой на море. В интернете много противоречивой информации, и я запуталась. Какую вакцину выбрать и где лучше делать прививку? Нужна помощь опытных мам!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2533
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Детская клиника

Сообщение zevc » Вчера, 19:16

Здравствуйте! Прекрасно понимаю ваши сомнения - сама недавно решала этот вопрос перед путешествием. После консультации с педиатром вианвак вакцина стала нашим выбором и мы остались очень довольны. Это современный препарат с доказанной эффективностью и безопасностью. Вакцинацию проводили в два этапа, ребёнок перенёс хорошо.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость