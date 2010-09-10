Детская клиника
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Детская клиника
Добрый день! Планирую вакцинацию ребёнка от гепатита А перед поездкой на море. В интернете много противоречивой информации, и я запуталась. Какую вакцину выбрать и где лучше делать прививку? Нужна помощь опытных мам!
Re: Детская клиника
Здравствуйте! Прекрасно понимаю ваши сомнения - сама недавно решала этот вопрос перед путешествием. После консультации с педиатром вианвак вакцина стала нашим выбором и мы остались очень довольны. Это современный препарат с доказанной эффективностью и безопасностью. Вакцинацию проводили в два этапа, ребёнок перенёс хорошо.
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