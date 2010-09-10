Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Кто использует терминалы для сбора данных на складах и различных предприятиях? Скажите, удобны они в использовании или нет? Стоит ли их вообще интегрировать в бизнес-процессы и можно чтобы они работали с 1С Предприятие?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 0 гостей