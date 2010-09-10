Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2537
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:21

Кто использует терминалы для сбора данных на складах и различных предприятиях? Скажите, удобны они в использовании или нет? Стоит ли их вообще интегрировать в бизнес-процессы и можно чтобы они работали с 1С Предприятие?
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