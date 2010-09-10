Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2543
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 09:21

Кто использует терминалы для сбора данных на складах и различных предприятиях? Скажите, удобны они в использовании или нет? Стоит ли их вообще интегрировать в бизнес-процессы и можно чтобы они работали с 1С Предприятие?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:21

Мы используем ТСД для 1С и не заморачиваемся по поводу интеграций разных систем. Тем более сейчас терминалы сбора данных есть разные, можно подобрать под свои функциональные возможности. Если честно, я думаю это лучшее решение для эффективной связи с системой 1С. Такие терминалы используют не только на складах, а во многих сферах бизнеса. Можно использовать ТСД-сканер для 1С, чтобы оптимизировать процессы на складе, в торговом зале или производственном цеху. Сейчас ассортимент включает решения для работы с 1С УТ, 1С Розница, 1С Предприятие и 1С УНФ. Так что при необходимости можно сочетать с различными системами. Рекомендую вам подумать насчет применения терминала сбора данных.
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