Подскажите
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Подскажите
Кто использует терминалы для сбора данных на складах и различных предприятиях? Скажите, удобны они в использовании или нет? Стоит ли их вообще интегрировать в бизнес-процессы и можно чтобы они работали с 1С Предприятие?
Re: Подскажите
Мы используем ТСД для 1С и не заморачиваемся по поводу интеграций разных систем. Тем более сейчас терминалы сбора данных есть разные, можно подобрать под свои функциональные возможности. Если честно, я думаю это лучшее решение для эффективной связи с системой 1С. Такие терминалы используют не только на складах, а во многих сферах бизнеса. Можно использовать ТСД-сканер для 1С, чтобы оптимизировать процессы на складе, в торговом зале или производственном цеху. Сейчас ассортимент включает решения для работы с 1С УТ, 1С Розница, 1С Предприятие и 1С УНФ. Так что при необходимости можно сочетать с различными системами. Рекомендую вам подумать насчет применения терминала сбора данных.
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