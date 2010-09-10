Сообщение zevc » Вчера, 09:21

Кто использует терминалы для сбора данных на складах и различных предприятиях? Скажите, удобны они в использовании или нет? Стоит ли их вообще интегрировать в бизнес-процессы и можно чтобы они работали с 1С Предприятие?