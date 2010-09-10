Сообщение zevc » Сегодня, 12:32

А никто из форумчан не знает разработчиков мобильных приложений, которые работают с AR-технологиями? Есть одна интересная идея по магазину одежды – сейчас у нас есть только страница в ВК и канал в ТГ, а хотелось бы создать виртуальную примерочную.