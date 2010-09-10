Разработка приложений
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Разработка приложений
А никто из форумчан не знает разработчиков мобильных приложений, которые работают с AR-технологиями? Есть одна интересная идея по магазину одежды – сейчас у нас есть только страница в ВК и канал в ТГ, а хотелось бы создать виртуальную примерочную.
Re: Разработка приложений
Знаю, у них возможна любая разработка мобильных приложений, в том числе и под ваш запрос. У нас не магазин одежды, другое направление работы, но за приложением именно в студию обращались. У ребят очень интересный подход к работе, анализ потребностей ЦА обязательный момент. Смогли в наше приложение добавить пару фишек, о которых сами бы не додумались, само приложение сделано просто идеально.
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