Разработка приложений

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2537
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Разработка приложений

Сообщение zevc » Сегодня, 12:32

А никто из форумчан не знает разработчиков мобильных приложений, которые работают с AR-технологиями? Есть одна интересная идея по магазину одежды – сейчас у нас есть только страница в ВК и канал в ТГ, а хотелось бы создать виртуальную примерочную.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2539
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Разработка приложений

Сообщение klonik » Сегодня, 13:09

Знаю, у них возможна любая разработка мобильных приложений, в том числе и под ваш запрос. У нас не магазин одежды, другое направление работы, но за приложением именно в студию обращались. У ребят очень интересный подход к работе, анализ потребностей ЦА обязательный момент. Смогли в наше приложение добавить пару фишек, о которых сами бы не додумались, само приложение сделано просто идеально.
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