Сообщение zevc » Сегодня, 12:39

Товарищи, как правильно подобрать нишевые каналы в телеграмме для рекламы? Тема довольно специфичная, обычный поиск нужных результатов не выдает. В смежных каналах рекламироваться смысла нет, нужного трафика не будет, уже пробовали.