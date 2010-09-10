Реклама в Telegram

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2537
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Реклама в Telegram

Сообщение zevc » Сегодня, 12:39

Товарищи, как правильно подобрать нишевые каналы в телеграмме для рекламы? Тема довольно специфичная, обычный поиск нужных результатов не выдает. В смежных каналах рекламироваться смысла нет, нужного трафика не будет, уже пробовали.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2539
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Реклама в Telegram

Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

В чем проблема найти канал для рекламы в телеграмм через отдельный сервис? В принципе, сейчас это единственный вариант подобрать каналы для рекламы со стопроцентным попаданием в аудиторию. Можно подбирать не только по названию/описанию, но и по постам, есть такая функция. Плюс там же, через сервис, сразу можно статистику канала посмотреть, в том числе и накрутки – это сейчас беда для всех продвиженцев.
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