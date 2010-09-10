Реклама в Telegram
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Реклама в Telegram
Товарищи, как правильно подобрать нишевые каналы в телеграмме для рекламы? Тема довольно специфичная, обычный поиск нужных результатов не выдает. В смежных каналах рекламироваться смысла нет, нужного трафика не будет, уже пробовали.
Re: Реклама в Telegram
В чем проблема найти канал для рекламы в телеграмм через отдельный сервис? В принципе, сейчас это единственный вариант подобрать каналы для рекламы со стопроцентным попаданием в аудиторию. Можно подбирать не только по названию/описанию, но и по постам, есть такая функция. Плюс там же, через сервис, сразу можно статистику канала посмотреть, в том числе и накрутки – это сейчас беда для всех продвиженцев.
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