Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2537
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

Говорят, что источники бесперебойного питания Cyber Power самые лучшие по качеству. Кто-нибудь брал такие, что вы о таком оборудование можете сказать? Если знаете, где они продаются по выгодной стоимости, подскажите? А то хочу приобрести, но выгодно.
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