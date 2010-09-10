Сообщение zevc » Вчера, 13:00

Говорят, что источники бесперебойного питания Cyber Power самые лучшие по качеству. Кто-нибудь брал такие, что вы о таком оборудование можете сказать? Если знаете, где они продаются по выгодной стоимости, подскажите? А то хочу приобрести, но выгодно.