Подскажите
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Подскажите
Говорят, что источники бесперебойного питания Cyber Power самые лучшие по качеству. Кто-нибудь брал такие, что вы о таком оборудование можете сказать? Если знаете, где они продаются по выгодной стоимости, подскажите? А то хочу приобрести, но выгодно.
Re: Подскажите
Посмотрите источник бесперебойного питания Cyber Power тут https://www.ritm-it.ru/ups/cyberpower/ . Чаще всего компания Cyper Power преимущественно выпускает источники бесперебойного питания для серверного оборудования и дата-центров. Но в их ассортименте также есть модели для бытового использования, с обычными пользовательскими компьютерами. Если вы хотите купить для своих собственных нужд, то лучше обратитесь на сайте к консультанту. Он вам предложит оптимальный для вас вариант и поможет с оформлением заказа. А про интернет-магазин ничего плохого сказать не могу. Наоборот, очень приятное впечатление оставляет. Чего только стоит большой ассортимент, приемлемые цены и удобная доставка.
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