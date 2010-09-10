Сообщение klonik » Вчера, 13:50

Добрый день! Кто работает с Аспро.Cloud? Мне хочется знать ваше мнение по поводу того, что эта система помогает ускорить выставления счетов? Если вы работаете с этой системой, расскажите мне о ней подробнее. Может, быть где-то вообще про Аспро.Cloud есть информация? Буду очень признательна за информацию.