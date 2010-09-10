Сообщение klonik » 29 минут назад

Может, кто-нибудь вообще в курсе есть ли в Донецке или в ДНР круглосуточный эвакуатор? У меня машина не заводится, нужно отвезти в сервис и выявить причину. Буду вам признательна если вы мне что-то посоветуете. Куда мне лучше всего обратиться, чтобы было недорого, и подача автомобиля была быстрая.