Эвакуатор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2539
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эвакуатор

Сообщение klonik » 29 минут назад

Может, кто-нибудь вообще в курсе есть ли в Донецке или в ДНР круглосуточный эвакуатор? У меня машина не заводится, нужно отвезти в сервис и выявить причину. Буду вам признательна если вы мне что-то посоветуете. Куда мне лучше всего обратиться, чтобы было недорого, и подача автомобиля была быстрая.
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