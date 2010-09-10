Эвакуатор

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эвакуатор

Сообщение klonik » Вчера, 17:17

Может, кто-нибудь вообще в курсе есть ли в Донецке или в ДНР круглосуточный эвакуатор? У меня машина не заводится, нужно отвезти в сервис и выявить причину. Буду вам признательна если вы мне что-то посоветуете. Куда мне лучше всего обратиться, чтобы было недорого, и подача автомобиля была быстрая.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2543
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Эвакуатор

Сообщение zevc » Вчера, 21:08

Конечно, есть в Донецке эвакуатор и который работает по всей территории Республики. Я сама к ним обращалась, ребята молодцы. Подача эвакуатора очень быстрая, буквально 15-20 минут и твой автомобиль уже погружают. Если хотите, то актуальная информация есть в Telegram https://t.me/evakdnr . Тут же вы сможете даже создать заявку на услугу, очень удобно, кстати. Рекомендую вам обратиться именно сюда. Потому что компания по эвакуации автомобилей после поломки, ДТП или блокировки доставляет автомобиль. На самом деле условия сотрудничества очень даже неплохие, поэтому вам советую обратиться. Компания ответственная и специалисты грамотные работают. Аккуратно погрузят автомобиль и довезут в нужное для вас место.
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