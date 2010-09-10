Сообщение klonik » 24 минуты назад

Какая сейчас есть площадка с аккаунтами и цифровыми продуктами? Я хочу купить игровой аккаунт, но не знаю где безопаснее совершить сделку. Если вы мне подскажите, то я вам буду очень признательна за информацию.