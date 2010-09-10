Сообщение zevc » Вчера, 17:58

Девочки, помогите советом! Хочу сделать ремонт в двушке, но боюсь, что из-за небольшой площади не получится создать что-то интересное и функциональное одновременно. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как найти вдохновение для небольшого пространства?