Дизайн интерьера
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Дизайн интерьера
Девочки, помогите советом! Хочу сделать ремонт в двушке, но боюсь, что из-за небольшой площади не получится создать что-то интересное и функциональное одновременно. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как найти вдохновение для небольшого пространства?
Re: Дизайн интерьера
Привет! Когда я работала над проектом своей небольшой квартиры, очень помогло это портфолио интерьеров квартир, где представлены разные варианты планировок и решений. Именно там я нашла массу идей по организации пространства и поняла, что даже на небольшой площади можно создать настоящее произведение искусства. Главное - грамотно использовать каждый сантиметр и правильно расставить акценты.
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