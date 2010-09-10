Дизайн интерьера

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2543
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайн интерьера

Сообщение zevc » Вчера, 17:58

Девочки, помогите советом! Хочу сделать ремонт в двушке, но боюсь, что из-за небольшой площади не получится создать что-то интересное и функциональное одновременно. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Как найти вдохновение для небольшого пространства?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизайн интерьера

Сообщение klonik » Вчера, 21:07

Привет! Когда я работала над проектом своей небольшой квартиры, очень помогло это портфолио интерьеров квартир, где представлены разные варианты планировок и решений. Именно там я нашла массу идей по организации пространства и поняла, что даже на небольшой площади можно создать настоящее произведение искусства. Главное - грамотно использовать каждый сантиметр и правильно расставить акценты.
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