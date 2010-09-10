Подскажите
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Подскажите
Коллеги, нужен совет! Рассматриваю предложение о работе в AYA Group на позицию проджект-менеджера. Зарплату предлагают выше рынка, но настораживает, что компания не слишком раскрученная. Кто-нибудь работал с ними?
Re: Подскажите
Хей! Работаю в IT-сфере уже 5 лет, знаю эту компанию не понаслышке. Загляни сюда https://work-info.org/otzyvy-ob-it-komp ... y-o-rabote , там есть свежие отзывы. По своему опыту скажу - компания на стадии роста, отсюда и высокие зарплаты. Но будь готова к тому, что процессы ещё не все отлажены, много придётся делать самой. Зато есть где развернуться и проявить себя. Коллектив молодой и драйвовый!
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