Сообщение zevc » Вчера, 18:03

Коллеги, нужен совет! Рассматриваю предложение о работе в AYA Group на позицию проджект-менеджера. Зарплату предлагают выше рынка, но настораживает, что компания не слишком раскрученная. Кто-нибудь работал с ними?