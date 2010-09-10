Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Задумалась о покупке готового аккаунта в онлайн-школе, где уже оплачены все курсы. Но немного страшно - вдруг потом доступ закроют или еще какие-то проблемы будут. Может, кто-то сталкивался?
Re: Подскажите
Хей! Загляни на https://headphone-review.ru/priobreteni ... uschestva/ , там есть вся инфа по теме. Я так делала пару раз - экономия просто огонь! Но учти, что нужно быть осторожной и проверять всё тщательно. Лично я всегда прошу показать доступ к курсам через демонстрацию экрана перед покупкой. Пока всё супер!
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