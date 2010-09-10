Сообщение zevc » Вчера, 18:10

Всем привет! Задумалась о покупке готового аккаунта в онлайн-школе, где уже оплачены все курсы. Но немного страшно - вдруг потом доступ закроют или еще какие-то проблемы будут. Может, кто-то сталкивался?