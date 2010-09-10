Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2543
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:10

Всем привет! Задумалась о покупке готового аккаунта в онлайн-школе, где уже оплачены все курсы. Но немного страшно - вдруг потом доступ закроют или еще какие-то проблемы будут. Может, кто-то сталкивался?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2544
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:00

Хей! Загляни на https://headphone-review.ru/priobreteni ... uschestva/ , там есть вся инфа по теме. Я так делала пару раз - экономия просто огонь! Но учти, что нужно быть осторожной и проверять всё тщательно. Лично я всегда прошу показать доступ к курсам через демонстрацию экрана перед покупкой. Пока всё супер!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей