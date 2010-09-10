Сообщение zevc » Вчера, 19:33

Подскажите, пожалуйста, как выбрать детский лагерь для ребенка-интроверта? Дочка (9 лет) стеснительная, но очень хочет поехать. Переживаю, что ей будет сложно влиться в коллектив. Есть ли лагеря с щадящей адаптацией?