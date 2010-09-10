Детский лагерь

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zevc
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Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Детский лагерь

Сообщение zevc » Вчера, 19:33

Подскажите, пожалуйста, как выбрать детский лагерь для ребенка-интроверта? Дочка (9 лет) стеснительная, но очень хочет поехать. Переживаю, что ей будет сложно влиться в коллектив. Есть ли лагеря с щадящей адаптацией?
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